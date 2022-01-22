Bodrum'da evsiz vatandaşlar otellere yerleştirildi
Bodrum ilçesindeki evsiz vatandaşlar havaların soğuması nedeniyle otellere yerleştirildi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bodrum ilçesindeki evsiz vatandaşlar havaların soğuması nedeniyle otellere yerleştirildi.
İlçede havaların soğuması nedeniyle Bodrum Kaymakamlığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri evsiz vatandaşları bulundukları park ve sokaklardan aldı.
Ekipler evsizleri ilçedeki otellere yerleştirilmesine yardımcı oldu.
Öte yandan ekipler sokak hayvanları için birçok noktaya mama bıraktı.
AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri