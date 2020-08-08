Bodrum'da evleri, iş yerlerini su bastı, esnaf isyan etti
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Bodrum'da evleri, iş yerlerini su bastı, esnaf isyan etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su hattı bomba gibi patladı, işyerleri ve bahçeler sular altında kaldı.

Bodrum'da evleri, iş yerlerini su bastı, esnaf isyan etti
08.08.2020 02:08 | Son Güncelleme: 08.08.2020 02:13

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su hattı bomba gibi patladı, işyerleri ve bahçeler sular altında kaldı. Gece yarısı patlayan ana su hattı borusu esnafı isyan ettirdi.

Bitez mahallesin Muhtarlar caddesinde gece yarısı aniden patlayan ana su hattı borusu, iş yerlerini ve bahçeleri su altında bıraktı. Su hattının patladığı noktada asfaltlar yarıldı, metrelerce derinlikte çukur açıldı. Asfaltların altından ve üstünden akan sular birçok iş yerine doldu. 4 dükkan tamamen sular altında kaldı. Gece yarısı dükkanlarını açan esnaf iş yerlerine dolan suları boşaltmaya çalıştı. Yaklaşık 20 dakika boyunca boşa akan içme suyu esnafı isyan ettirdi. 1 yılda aynı bölgede yaklaşık 10 defa patlayan suyu kapatan Muski ekipleri yolu çift taraflı trafiğe kapatarak araç akışını başka yöne verdi. Esnaf bir an önce yetkililerden çözüm bulmalarını istedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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