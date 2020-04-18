Bodrum'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor
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Bodrum, Muğla, Güncel

Bodrum'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla büyükşehirler başta olmak üzere yurt genelinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

18.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:03
Bodrum'da 'Evde kal' çağrısına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla büyükşehirler başta olmak üzere yurt genelinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinin cadde, sokak, meydan ve ünlü sahillerinin sakin olduğu gözlendi.

Bodrum'da 'Evde kal' çağrısına uyuluyor

Kaynak: AA

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