Bodrum'da "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuldu
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Bodrum ilçesinden görüntüler Bodrum Belediye Meydanı'ndan görüntü En işlek caddelerden biri olan Cumhuriyet Caddesi'ndeki sakinlik Bodrum Kalesi'nden görüntü Boş kalan Kumbahçe ve Paşatarlası Plajı'ndan görüntü Bodrum'da "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuldu MUĞLA - Yeni...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Bodrum ilçesinden görüntüler
Bodrum Belediye Meydanı'ndan görüntü
En işlek caddelerden biri olan Cumhuriyet Caddesi'ndeki sakinlik
Bodrum Kalesi'nden görüntü
Boş kalan Kumbahçe ve Paşatarlası Plajı'ndan görüntü Bodrum'da "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuldu
MUĞLA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Ege'de bazı meydanlar boş kaldı.
Muğla'nın turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinin genelde yoğun olan meydanları, sahil ve yürüyüş yolları "Evde kal" çağrısıyla sessizliğe büründü.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA