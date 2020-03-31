Bodrum'da "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuldu GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Bodrum ilçesinden görüntüler Bodrum Belediye Meydanı'ndan görüntü En işlek caddelerden biri olan Cumhuriyet Caddesi'ndeki sakinlik Bodrum Kalesi'nden görüntü Boş kalan Kumbahçe ve Paşatarlası Plajı'ndan görüntü Bodrum'da "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuldu MUĞLA - Yeni...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bodrum ilçesinden görüntüler

Bodrum Belediye Meydanı'ndan görüntü

En işlek caddelerden biri olan Cumhuriyet Caddesi'ndeki sakinlik

Bodrum Kalesi'nden görüntü

Boş kalan Kumbahçe ve Paşatarlası Plajı'ndan görüntü Bodrum'da "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuldu

MUĞLA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Ege'de bazı meydanlar boş kaldı.

Muğla'nın turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinin genelde yoğun olan meydanları, sahil ve yürüyüş yolları "Evde kal" çağrısıyla sessizliğe büründü.

Kaynak: AA