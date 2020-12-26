Bodrum'da evcil hayvanlara park ve oyun alanı yapıldı
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Bodrum'da evcil hayvanlara park ve oyun alanı yapıldı

26.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:02
Bodrum'da evcil hayvanlara park ve oyun alanı yapıldı

Bodrum Belediyesince, "Dost Patiler Eğitim ve Oyun Parkı" açıldı.

Bodrum Belediyesince, "Dost Patiler Eğitim ve Oyun Parkı" açıldı.

Konacık Mahallesi'ndeki parkta, evcil köpekler kontrollü şekilde gezdirilebilirken, çocuklar ve yetişkinlerin de yürüyüş yaparak güzel vakit geçirebileceği alanlar oluşturuldu.

Parkta, yaşlı ve engellilerin köpeklerinin egzersiz ihtiyaçlarını karşılamasına olanak sağlayacak parkurlar yer alıyor.

Bodrum Belediyesi, parkın tanıtımı için çektiği filmde, köpeklerin oyuncaklarla buluşma anı ilgi gördü.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarından dolayı açılış yapılmayan parkta, haftanın belirli günlerinden veterinerlik hizmeti verileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 14:05:31. #1.14#
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