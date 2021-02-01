Bodrum'da ev yangınında ünlülerin avukatı olarak bilinen Semiha Mine Howie yaralandı
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Bodrum'da ev yangınında ünlülerin avukatı olarak bilinen Semiha Mine Howie yaralandı

01.02.2021 00:03 | Son Güncelleme: 01.02.2021 00:06
Bodrum'da ev yangınında ünlülerin avukatı olarak bilinen Semiha Mine Howie yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde üç katlı evde çıkan yangında alevlere müdahale etmek isteyen ev sahibi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde üç katlı evde çıkan yangında alevlere müdahale etmek isteyen ev sahibi yaralandı.

Yeniköy Mahallesi 1614 Sokak'ta emekli avukat Semiha Mine Howie'ye ait evin zemin katında, ilk belirlemelere göre şömineden sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Alevlere müdahale etmek isten ev sahibi Howie ise elleri ve bacağından yaralandı.

Alevleri gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede evin tamamını saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Hastaneye götürülen Howie ise tedavisinin ardındın taburcu edildi.

"Ünlülerin avukatı" olarak tanınan Howie, Bodrum'da düzenlediği etkinliklerle biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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