Bodrum'da ev yangını
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Bodrum'da ev yangını

Bodrum'da ev yangını Bodrum İslamhaneleri Mahallesi'nde 2 katlı binan alt katında çıkan yangında, ev içindeki eşyaların büyük bölümü yandı.

05.06.2020 20:32 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:37

Bodrum'da ev yangını

Bodrum İslamhaneleri Mahallesi'nde 2 katlı binan alt katında çıkan yangında, ev içindeki eşyaların büyük bölümü yandı.

MUĞLA - Bodrum İslamhaneleri Mahallesi'nde çıkan ev yangınında evdeki eşyaların büyük bölümü zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, İslamhaneleri 4'üncü sokakta bulunan iki katlı evin alt katından dumanlar yükselmeye başladı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonrası alevler üst kata sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonrası evde soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeninin prize takılı fişten kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Bodrum'da ev yangını

Kaynak: İHA

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