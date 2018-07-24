Bodrum'da Ev Yangını
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Bitez Mahallesi Bergamut Caddesinde, tarla içindeki tek katlı bir evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Semt sakinleri, ekipler gelene kadar yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.
Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.