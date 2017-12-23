Bodrum'da Ev Yangını: 1 Ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç Mahallesi'nde müstakil bir evde saat 05.00 sıralarında elektrikli sobadan yangın çıktı. Mahalle sakinleri evden çıkan alevleri görmesi üzerine itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evdeki 85 yaşındaki Duru Kontaş'ı baygın halde buldu. 112 ekiplerine teslim edilen yaşlı kadın sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaklaşık yarım saatte söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. - MUĞLA