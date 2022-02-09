Bodrum'da ev ve barakada çıkan yangınlar söndürüldü - Haberler
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Bodrum'da ev ve barakada çıkan yangınlar söndürüldü

AA, Ali Ballı - Güncel
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Bodrum'da ev ve barakada çıkan yangınlar söndürüldü

Bodrum ilçesinde, iki farklı adreste çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ÇİFTLİK, NİĞDE (AA) - Bodrum ilçesinde, iki farklı adreste çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çiftlik Mahallesi Yalı Caddesi'nde işçilerin kullandığı bir barakan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese giden Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.

Hasara yol açan yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Türkbükü Mahallesi Çamtepe Caddesi'ndeki ev yangınına da giden ekipler, iç balkon kısmındaki yangına müdahale etti. Soba külünden çıktığı belirlenen yangında evdeki bazı eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.

AA / Ali Ballı - Güncel

Çiftlik, İtfaiye, Bodrum, Güncel, Haber

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