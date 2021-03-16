Bodrum'da etkili olan kuvvetli rüzgarda kıyıya sürüklenen yelkenli teknede hasar oluştu
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Bodrum'da etkili olan kuvvetli rüzgarda kıyıya sürüklenen yelkenli teknede hasar oluştu

16.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:44
Bodrum'da etkili olan kuvvetli rüzgarda kıyıya sürüklenen yelkenli teknede hasar oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Turgutreis açıklarında demirli yaklaşık 15 metrelik yelkenli tekne kıyıya sürüklendi.

Bir bölümü su alan ve yelkeni yola devrilen teknede hasar oluştu.

Fırtınadan dolayı bazı yük gemilerinin ise Bodrum açıklarındaki koylara sığındığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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