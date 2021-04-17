Bodrum'da fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi, elektrik nakil hatları koptu
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Bodrum'da fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi, elektrik nakil hatları koptu

İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Haberler | 3. Sayfa

Bodrum'da fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi, elektrik nakil hatları koptu Kıyı Ege'de öğlen saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

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Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bodrum'da fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi, elektrik nakil hatları koptu

MUĞLA - Kıyı Ege'de öğlen saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Elektrik nakil hatları koptu. Ağaçların devrilmesi nedeniyle kapanan yolu açmak için ekipler seferber oldu.

Bodrum'da sabahın erken saatlerinden itibaren Güneydoğu yönünden esen fırtına etkili oldu. Fırtına ilçenin güney kıyılarında daha çok hissedildi. Ortakent Yahşi Mahallesi'nde bir ağaç rüzgarın şiddetine dayanamayarak Müsgebi Caddesi'ne yıkıldı. Yıkılan ağaç nedeniyle yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine polis ve zabıta ve itfaiye ekipleri bahse konu yere sevk edildi. Cadde ortasına yıkılan ağaç, ekipler tarafından parçalara ayrılarak yoldan kaldırıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından kapanan yol trafiğe açıldı. Bölgede fırtına etkisini sürdürürken Bodrum'da orman yangını çıktı. Yangını söndürmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.

Bodrum'da fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi, elektrik nakil hatları koptu
Bodrum'da fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi, elektrik nakil hatları koptu
Bodrum'da fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi, elektrik nakil hatları koptu
Bodrum'da fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi, elektrik nakil hatları koptu
Bodrum'da fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi, elektrik nakil hatları koptu
Bodrum'da fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi, elektrik nakil hatları koptu
Bodrum'da fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi, elektrik nakil hatları koptu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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