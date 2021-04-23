Bodrum'da engelli yürüyüş yollarına park eden sürücülere trafik cezası uygulandı
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Bodrum'da engelli yürüyüş yollarına park eden sürücülere trafik cezası uygulandı

Bodrum'da engelli yürüyüş yollarına park eden sürücülere trafik cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Bodrum ilçesinde polis ekipleri, engelli yürüyüş yollarına park eden sürücülere trafik cezası kesti.

Bodrum ilçesinde polis ekipleri, engelli yürüyüş yollarına park eden sürücülere trafik cezası kesti.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bodrum Trafik Büro Amirliği ekiplerince engelli vatandaşların yürüyüş yolları ve park yerleriyle ilgili kurallara uymayan sürücülere yönelik çalışma yapıldı.

Alışveriş merkezleri ile cadde ve sokakların denetlendiği uygulamalarda, 17 aracın sürücüsüne 5 bin 338 lira cezai işlem uygulandı.

Polis ekiplerinin kontrollerinin süreceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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