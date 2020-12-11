Bodrum'da engelli vatandaş, merhum Mesut Yılmaz için lokma hayrı yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde engelli bir kişi, eski başbakanlardan merhum Mesut Yılmaz anısına lokma hayrı yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde engelli bir kişi, eski başbakanlardan merhum Mesut Yılmaz anısına lokma hayrı yaptı.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfında eğitim gören ve vakıf yönetimince 'Doğal Başkan' olarak belirtilen konuşma engelli 57 yaşındaki Bilgin Özşeker, 30 Ekim'de hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için Turgutreis Yalı Camisi'nde lokma hayrı yaptı.

Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, eski Turgutreis Belediye Başkanı Mehmet Dinçberk, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya, yönetim kurulu ve vakıf üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Eski Başbakan ve Anavatan Partisi Eski Genel Başkanı merhum Mesut Yılmaz'ın, geçmiş dönemde Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nın hizmet binasının temel atma ve hizmete girme törenlerine katıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı