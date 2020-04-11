Bodrum'da ekmekler vatandaşın kapısına kadar götürüldü
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İçişleri Bakanlığı, Bodrum, Yerel

Bodrum'da ekmekler vatandaşın kapısına kadar götürüldü

Bodrum'da ekmekler vatandaşın kapısına kadar götürüldü Korona virüs (Kovid-19) salgın tedbirleri kapsamında önceki gece İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ile Zonguldak ilinde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte yasak kapsamında olan Bodrum'da da Belediye...

11.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:40
Bodrum'da ekmekler vatandaşın kapısına kadar götürüldü

Bodrum'da ekmekler vatandaşın kapısına kadar götürüldü

MUĞLA - Korona virüs (Kovid-19) salgın tedbirleri kapsamında önceki gece İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ile Zonguldak ilinde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte yasak kapsamında olan Bodrum'da da Belediye harekete geçti. Sağlık seferberliği ilan eden Başkan Ahmet Aras mahalle mahalle yardım kolisi ve ekmek dağıttırdı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere 48 saatlik sokağa çıkma yasağının eklenmesi ile birlikte Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcılarından oluşan kriz masasını toplayarak yol haritasını belirledi. Sabah saatlerinde Başkan Aras başkanlığında tekrar bir araya gelen kriz masası, sokağa çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak yardımlarla ilgili son değerlendirmelerini yaptı. Korona Virüsü (Kovid-19) salgın nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı döneminde ihtiyaç sahibi her vatandaşın yanında olmak için yasağın açıklandığı dakikalardan itibaren kriz masasını toplayarak çalışmalarına başlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ihtiyacı olan herkesin yanında olacaklarını belirterek şunları söyledi. Tüm belediye personelini seferber eden Başkan Aras mahalle mahalle erzak ve ekmek dağıttırdı. Kamyonlara yüklenen yardım erzakları ve ekmekler dağıtılırken "Bodrumlulara evde kalın mesajı da" iletildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Bodrum Belediyesinin vatandaşların hizmetinde olduğunu ifade ederek "Dün gece saat 22.00 sularında sokağa çıkma yasağı açıklanınca kriz masamızı topladık ve hafta sonu uygulanacak olan yasak ile ilgili olarak hareket tarzımızı ve vatandaşlarımıza destek olabilmek için yol haritamızı belirledik. Şuanda sahada olan ilgili arkadaşlarımızın faaliyetlerini takip ediyoruz. Hem çağrı merkezi üzerinden hem de sosyal medya kanallarından gelen talepleri değerlendiriyoruz. Sahadaki personellerimizin ile vatandaşlarımızdan gelen bütün taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz. Fırıncılarımız da mahalle aralarında dolaşarak evlerin kapısına kadar ekmekleri götürüyorlar. Çalışmalarımızda olumsuz bir durum yaşanmıyor yavaş yavaş sistem yerine oturmuş durumda. Hafta sonu bütün personelimizle vatandaşlarımız yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Aras, daha sonra fırınlarda, nöbetçi eczanelerde ve zabıta noktalarında denetlemelerde bulundu. Yardım çalışmalarını sürdüren personelleri sahada kontrol eden Başkan Aras evlerinin balkonlarında oturan vatandaşlarla kısa süre sohbet ederek bir isteklerinin olup olmadığını sordu.

Kaynak: İHA

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