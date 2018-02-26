Bodrum'da Ehliyetine El Konulan Sürücü, Karakol Önünde Silahla Kendini Vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, trafik cezası kesildiği ve ehliyetine el konulan sürücü karakol önünde kendisini başından vurdu.

EHLİYETİNE EL KONULUNCA KARAKOL ÖNÜNDE KENDİNİ VURDU

İlçeye bağlı Gündoğan Mahallesi'nde, bir süredir ailevi sorunları olduğu iddia edilen İlker D'ye (32), alkollü olduğu gerekçesiyle trafik cezası kesildi. Ehliyetine de el konulan sürücü, ehliyetini getirmek için geldiği jandarma karakolundan çıktıktan birkaç metre sonra, yanında taşıdığı tabancayla başına ateş etti.

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İlker D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.