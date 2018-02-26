Bodrum'da Ehliyetine El Konulan Sürücü, Karakol Önünde Silahla Kendini Vurdu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, trafik cezası kesilerek ehliyetine el konulan sürücü, karakol önünde kendisini başından vurdu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, trafik cezası kesildiği ve ehliyetine el konulan sürücü karakol önünde kendisini başından vurdu.
EHLİYETİNE EL KONULUNCA KARAKOL ÖNÜNDE KENDİNİ VURDU
İlçeye bağlı Gündoğan Mahallesi'nde, bir süredir ailevi sorunları olduğu iddia edilen İlker D'ye (32), alkollü olduğu gerekçesiyle trafik cezası kesildi. Ehliyetine de el konulan sürücü, ehliyetini getirmek için geldiği jandarma karakolundan çıktıktan birkaç metre sonra, yanında taşıdığı tabancayla başına ateş etti.
AĞIR YARALANDI
Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İlker D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Karakola silahlami girmisCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Tüm sarhoşlar kızdı tabi içen adam arabanın direksiyonuna geçmeyecek bu kadarrrrr.....ceza var diye değil başkasının canına Zarar vermemek için...Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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BEN BİLMEM ADANADAN ÖTEYE GEÇTİNMİ TRAFİK POLİSİNİN GIKI ÇIKMIYOR BATIYA GELDİMİ HEPSİ 4. MURAT KESİLİYOR İÇKİ İÇENE CEZADA YAZSINLAR EHLİYETİNE ELDE KOYSUNLAR AMA HİÇ İÇKİ İŞMEMİŞ ADAMLAR ASKER KONVOYU YAPMIŞLAR ADAM BİR ĞÜN SONRA ASKERE GİDECEK KONVOYDA TAŞKINLIK YAPAN OLMUŞ ONA CEZA KESMİYORLAR ADAM GİBİ GİDEN ASKERE CAZA KESİLİYOR NEYMİŞ KONVOY SENİN KONVOYUN . TABİ ÖTEKİNE CEZA KESİLMEZ O. KİŞİDE HER PİSLİK VAR HİRSİZLİK VAR KÜFÜR VAR EHLİYET YOK BABASI BELALI BEBESININDA EHLİYETİ YOKCevap Yaz 4 6 Yayından KaldırBODRUM BODRUM: adam olana kimse dolunmaz adamım kurallara uymayın ceza yiyince polis kötü ! yok yaa ! asker konvoyuymuş milletin yolunu kesin abuk sabuk hareketler yapın sonra polis ceza kesti ! bırakın bu işleri adam olmayı deneyin!4 Yayından Kaldır
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NE İRFANIN KALIR TESİRİ KATİYYEN NE İRFANIN. İNSAN 3-5 DAMLA KAN IRMAK 3-5 DAMLA SU. ÖYLE BİR HAYATA ÇATTIK Kİ HAYATA KURMUŞ PUSU. GELDİ ÖLÜMLÜ YALAN GEÇTİ ÖLÜMSÜZ GERÇEK. SİZ!HAYAT SÜREN LEŞLER SİZİ KİM DİRİLTECEK? ALLAH A DAYAN SAYE SARIL. HİKMETE RAM OL. YOL BUDUR BİLMİYORUM BAŞKA ÇIKAR YOL. DEMEK İSLAMIN ADI KALMIŞ MÜSLÜMANLAR DA BÜ YÜZDENMİŞ DEMEK Kİ HÜSRANI MİLLİ SON ZAMANLARDA!Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır