Bodrum'da eğlence merkezlerinde yoğunluk
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Bodrum'da eğlence merkezlerinde yoğunluk

Bodrum'da eğlence merkezlerinde yoğunluk
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kısıtlamaların sona ermesi ile birlikte eğlence merkezlerinde yoğunluk yaşandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kısıtlamaların sona ermesi ile birlikte eğlence merkezlerinde yoğunluk yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, Bodrum'da hayat normale döndü. Kısıtlamaların sona ermesi ile birlikte Bodrum'daki eğlence merkezleri kapılarını yerli ve yabancı turistler için açtı. Kısıtlamaların sona ermesi ile Bodrum sokakları hareketlenirken, mekanlarda yoğunluk yaşandı.

Bardakçı Koyu'nda bulunan bir otelde ise şarkıcı İlyas Yalçıntaş sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yalçıntaş, Bodrum'da ilk konseri kendisi verdiğini için mutluluğunu dile getirdi. Yalçıntaş, "Yaklaşık 1.5 yıldır pandemi şartları nedeniyle en fazla etkilenen sanatçı ve müzisyen kardeşlerimiz oldu. Çok şükür bu süreci atlattık ve normalleşme ile birlikte hayranlarımızla buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pandemi süresince evde kalıp, bol bol şarkı yazıp, besteler yap. Şimdi onları hayranlarımız ile buluşturmanın vakti geldi" diye konuştu.Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Yalçıntaş, şarkılarını sevenleri ile seslendirdi. Öte yandan, bir gece kulübüne canlı müzik dinlemek için gelen Türk pop müziğinin ünlü ismi Fatih Erkoç da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erkoç, "8 aydır zor bir süreç atlattık. Biz sanatçılar ekmeğimizi sesimizden çıkarıyoruz. Yasaklar başlayınca hepimiz evde kaldık maddi olarak çok sıkıntılar yaşadık. Çok şükür 12'ye kadar da olsa sanatçılarımız ekmek yiyecek hayranlarımız ile buluşacağız bu süreçten en kısa sürede tamamen kurtulmak istiyoruz. Herkesin aşısını mutlaka yaptırması gerekiyor. Biliyorsunuz ben kanseri yendim, o yüzden diyorum. Asla kafanıza bir şey takmayın hep mutlu olun, pozitif düşünün ve stresten uzak durun. Doktorunuzun tavsiyelerine mutlaka uyun" dedi.Yaz sezonunun başlaması ile birçok ünlü isim Bodrum'da konser verecek.

Bodrum'da eğlence merkezlerinde yoğunluk
Bodrum'da eğlence merkezlerinde yoğunluk
Bodrum'da eğlence merkezlerinde yoğunluk
Bodrum'da eğlence merkezlerinde yoğunluk
Bodrum'da eğlence merkezlerinde yoğunluk
Bodrum'da eğlence merkezlerinde yoğunluk
Bodrum'da eğlence merkezlerinde yoğunluk
Bodrum'da eğlence merkezlerinde yoğunluk
Bodrum'da eğlence merkezlerinde yoğunluk
Bodrum'da eğlence merkezlerinde yoğunluk
Bodrum'da eğlence merkezlerinde yoğunluk
Bodrum'da eğlence merkezlerinde yoğunluk
Bodrum'da eğlence merkezlerinde yoğunluk
Bodrum'da eğlence merkezlerinde yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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