Son Dakika! Bodrum'da Eğlence Mekanında Silahlı Çatışma: 2 Ölü, 4 Yaralı
Son dakika! Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir eğlence mekanında yaşanan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birinin ünlü şarkıcılarla çalışan vokal Hacer Tülü olduğu öğrenildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
2 ÖLÜ VE 4 YARALI VAR
Gümbet Mahallesi'ndeki gece kulübüne kimlikleri henüz öğrenilemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.
Saldırıda, Servet Kolluoğlu, Cesur Altunsöz, Kaan Mutlugüleş, Onur Sarı, Mehmet Ali Sürensöy ile Hacer Tülü yaralandı.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Sürensöy ile Tülü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaya karıştığı öne sürülen 4 şüphelinin Manisa'da yakalandığı öğrenildi.
ÜNLÜ SANATÇILARA VOKAL YAPIYORDU
Öte yandan hayatını kaybeden ses sanatçısı Hacer Tülü, bir çok ünlü ses sanatçısına vokal yapıyordu.
YORUMLAR (7)
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BU GİBİ YERLERDE NORMAL OLAN ŞEYLER. ÇÜNKÜ KİMİN NE YAPDIĞI BELLİ DEĞİL.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Mahkemeler satılmış sa parayla adamla işini hallettim edersen olacağı buCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sanki eğlenceye degil savaşa gidiyorlar mahluklarCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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adaletin hukukun olmadığı ülkede bunların olması doğalCevap Yaz Yayından Kaldır
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unlu dedikleri kimki acaba, yorumuma yorum yazabilirsiniz.Cevap Yaz Yayından Kaldır