Son Dakika! Bodrum'da Eğlence Mekanında Silahlı Çatışma: 2 Ölü, 4 Yaralı

Son Dakika! Bodrum'da Eğlence Mekanında Silahlı Çatışma: 2 Ölü, 4 Yaralı

Son dakika! Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir eğlence mekanında yaşanan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birinin ünlü şarkıcılarla çalışan vokal Hacer Tülü olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

2 ÖLÜ VE 4 YARALI VAR

Gümbet Mahallesi'ndeki gece kulübüne kimlikleri henüz öğrenilemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda, Servet Kolluoğlu, Cesur Altunsöz, Kaan Mutlugüleş, Onur Sarı, Mehmet Ali Sürensöy ile Hacer Tülü yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Sürensöy ile Tülü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya karıştığı öne sürülen 4 şüphelinin Manisa'da yakalandığı öğrenildi.

Hacer Tülü.

ÜNLÜ SANATÇILARA VOKAL YAPIYORDU

Öte yandan hayatını kaybeden ses sanatçısı Hacer Tülü, bir çok ünlü ses sanatçısına vokal yapıyordu.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (7)

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.