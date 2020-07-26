Bodrum'da Ebru Gündeş fırtınası MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iki gün üst üste sahne alan şarkıcısı Ebru Gündeş, repertuvarı ve sahne şovlarıyla hayranlarını coşturdu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iki gün üst üste sahne alan şarkıcısı Ebru Gündeş, repertuvarı ve sahne şovlarıyla hayranlarını coşturdu.

Gündoğan Mahallesi'ndeki ünlü bir restoranda iki gün üst üste sahne alan Ebru Gündeş, hayranları ile buluştu. Sosyal mesafe kurallarına uygun hazırlanan alanda, iki gecede yaklaşık 1200 kişinin izlediği Ebru Gündeş Avustralyalı modacı Toni Maticevski imzalı sarı renkli kostümüyle sahneye geldi. Eski ve son albümündeki sevilen parçalarını seslendiren Gündeş, sahne performansıyla da dikkati çekti. 2 saat sahnede kalan Gündeş'in seslendirdiği şarkılara hayranları bulundukları yerden eşlik etti.

Kaynak: DHA