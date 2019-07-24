Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir çocuğun denizde kaybolması, sekiz kişinin kurtarılmasının ardından gözaltına alınan beş zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında kurtarılan düzensiz göçmenlerin ifadelerine başvuruldu. Toplanan delillerin ardından aralarında taksi şoförü, otel sahibi ve organizatörlerin olduğu beş şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Erol D, Abdurrezzak El E, Muhammed Nasır C, Nihat Ö. ve Derya Ö. adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenlerin yaklaşık üç ay önce kamyon kasasında Türkiye'ye girdiği, daha sonra da Bodrum'a geldikleri öğrenildi.

Düzensiz göçmenlerin kaldığı otelde yapılan aramada can yeleği ve bot şişirme pompası ele geçirildi. Otelin kamera kayıtlarının silindiğinin tespit edilmesi üzerine, kamera kayıt cihazlarına da el konulduğu bildirildi.

Öte yandan, Sahil Güvenlik ekipleri, isminin Fatma Hani (8) olduğu belirlenen Irak uyruklu çocuğun bulunması için havadan ve denizden sürdürdüğü arama kurtarma çalışmasının ikinci gününde de sonuç alamadı.

Bodrum'un Fenerburnu açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan Irak ve Filistin uyruklu dokuz göçmenin içinde bulunduğu tekne, dün alabora olmuştu. Denize düşen ve boğulma tehlikesi geçiren sekiz düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmış, Irak uyruklu bir kız çocuğu denizde kaybolmuştu.

Kaynak: AA