Bodrum'da down sendromlu Berk'e polisten sürpriz ziyaret
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Bodrum'da down sendromlu Berk'e polisten sürpriz ziyaret

22.03.2021 21:27 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:37
Bodrum'da down sendromlu Berk'e polisten sürpriz ziyaret

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Berk Karaca'ya (6), 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla polis ekipleri, sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Berk Karaca'ya (6), 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla polis ekipleri, sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Ekiplerce polis motosikletine bindirilen Karaca, unutulmaz anlar yaşadı.

Bodrum'da yaşayan Coşkun ve Fatma Karaca çiftinin 4 çocuklarından en küçüğü olan down sendromlu Berk Karaca'ya Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla sürpriz ziyaret gerçekleştirildi. Polisleri karşısında gören minik Karaca, büyük şaşkınlık yaşadı. Polis ekipleri, minik Berk'e hediyeler vermenin yanı sıra motosiklete bindirerek keyifli dakikalar yaşattı. Polis memurunun önerisi üzerine siren çalan Karaca, yaşadığı unutulmaz anların ardından kendisini ziyaret eden ekipleri polis selamıyla uğurladı. Ziyaretten dolayı mutlu olduklarını ve minik Berk'i çok sevdiklerini söyleyen ekipler, bundan sonra da ziyaret etmeye devam edeceklerini, salgın bittikten sonra Berk'i emniyet amirliğine beklediklerini söyledi. 

'POLİSLERİ ÇOK SEVİYOR'

Ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Coşkun Karaca (50), "Bir sitede güvenlik görevlisi olarak eşim ile çalışmaktayım. Gece çalışıyorum, gündüz Berk'e bakıyorum. Eşim çalıştığı için ben ilgileniyorum. 4 çocuğum var. Berk en küçüğü. Bugüne kadar 6 operasyon geçirdi, inşallah hem yürüyecek hem de konuşacak. O bizim hayat kaynağımız. Bodrum ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bizleri unutmayıp, evime kadar gelerek bu sürpriz ziyareti yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Berk de çok mutlu oldu. Polisleri çok seviyor. Onun bu mutluluğuna şahit olduk. Polislerimizle emniyet teşkilatımızla gurur duyuyorum" dedi.

Bodrum'da down sendromlu Berk'e polisten sürpriz ziyaret
Bodrum'da down sendromlu Berk'e polisten sürpriz ziyaret
Bodrum'da down sendromlu Berk'e polisten sürpriz ziyaret
Bodrum'da down sendromlu Berk'e polisten sürpriz ziyaret
Bodrum'da down sendromlu Berk'e polisten sürpriz ziyaret
Bodrum'da down sendromlu Berk'e polisten sürpriz ziyaret
Bodrum'da down sendromlu Berk'e polisten sürpriz ziyaret
Bodrum'da down sendromlu Berk'e polisten sürpriz ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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