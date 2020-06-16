Bodrum'da doğaya moloz bırakılmasına tepki
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Bodrum'da doğaya moloz bırakılmasına tepki

BODRUM'da, arkeolojik SİT alanı olan Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiine bırakılan molozlar ve hafriyat atıklarına mahalleli tepki gösterdi.

Bodrum'da doğaya moloz bırakılmasına tepki
16.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:39

BODRUM'da, arkeolojik SİT alanı olan Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiine bırakılan molozlar ve hafriyat atıklarına mahalleli tepki gösterdi.

Arkeolojik SİT alanı Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce moloz ve hafriyat atıkları bırakıldı. Atıkları gören mahalleli de duruma tepki gösterdi. Moloz, mobilya, çuval, tuğla, ahşap ev eşyaları ve benzeri inşaat atıklarla doğanın kirletilmesini bölge halkı eleştirdi. Evli ve 2 çocuk babası çevre gönüllüsü Nisani Çavuş (44), "Bodrum'dan başka Bodrum yok. Buralar bizim. Buraların kıymetini bilmek lazım. Çevre bizim için çok önemli. Doğaya verdiğimiz zarar, bize olumsuz döner. Ben burada çalışıyorum. Burada birçok ünlü ismin villası var. Birçok yabancı isim burada yaşıyor. Maalesef sorumsuz bazı kişiler, doğayı katlediyor. Daha önce de birkaç kez bu alana moloz döküldü. Muhtarımız Ali Çınat sayesinde kaldırıldı. Ama yine dökmüşler. Her döküldüğünde kaldırıyorlar yine döküyorlar. Buna artık bir çözüm bulunması lazım" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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