20.01.2020 11:25 | Son Güncelleme: 20.01.2020 11:27

Bodrum'da doğaya atılan 65 ton atık toplandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alana atılan yaklaşık 65 ton atık, belediye ekiplerince temizlendi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Torba Mahallesi'nin Kaynar mevkisindeki ormanlık alana kaçak dökülen hafriyat, bahçe ve evsel atıkları temizlemek için çalışma yaptı. Gerçekleştirilen çalışmada, yaklaşık 65 ton atık toplandı. Bunun yanında, bu tür görüntülerin önüne geçmek için de çalışma yapılıyor. Öte yandan geçen yılki rutin kontrollerde, kaçak hafriyat dökümü yapan ya da bahçe atıklarını gelişi güzel atan kişi ve işletmelere çok sayıda cezai işlem uygulandığı belirtildi. Döküm sahası dışında kaçak olarak hafriyat döken kişi veya işletmelere ilk seferde 392 TL olmak üzere 20 bin TL'ye kadar para cezası uygulandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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