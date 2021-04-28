Bodrum'da doğa yürüyüşünde bacağı kırılan kadını itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı
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Bodrum'da doğa yürüyüşünde bacağı kırılan kadını itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı

Bodrum'da doğa yürüyüşünde bacağı kırılan kadını itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıktığı doğa yürüyüşünde dengesini kaybedip düşen kadın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıktığı doğa yürüyüşünde dengesini kaybedip düşen kadın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Tarihi kaya mezarlarının bulunduğu Göktepe mevkisinde yürüyüşe çıkan Seyhan Akdağ, eğimli ve kayalık arazide dengesini kaybedip düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kadının bulunduğu tepeye çıkan ekipler, yaralıya burada müdahale etti. Bir bacağı kırıldığı belirlenen kadın, sedyeyle yaklaşık 500 metre taşındıktan sonra ambulansa nakledildi.

Kurtarma çalışmalarına Akdağ'ın komşuları da destek verdi.

Bodrum Devlet Hastanesinde kaldırılan kadın, ambulansın içinde kendisine yardım edenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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