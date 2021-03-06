Bodrum'da "Dinamik denetim süreci" kontrolleri yapılıyor
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Bodrum'da "Dinamik denetim süreci" kontrolleri yapılıyor

06.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:42

Muğla ve ilçelerinde İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "dinamik denetim süreci" kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Muğla ve ilçelerinde İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "dinamik denetim süreci" kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Bodrum

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Bodrum'da da vatandaşlar sahildeki işletmelerde yoğunluk oluşturdu.

Sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen Kumbahçe Mahallesi sahilindeki restoranlara gidenler güzel havada aileleriyle kahvaltı yaptı. Kimi vatandaşların da sahilde bisiklete binip yürüyüş yaptığı gözlendi.

Belediye ekipleri de sahil kenarında yoğunluk oluşturan araç sahiplerine zaman zaman uyarılarda bulundu.

Bodrum'da 'Dinamik denetim süreci' kontrolleri yapılıyor
Bodrum'da 'Dinamik denetim süreci' kontrolleri yapılıyor
Bodrum'da 'Dinamik denetim süreci' kontrolleri yapılıyor
Bodrum'da 'Dinamik denetim süreci' kontrolleri yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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