Bodrum'da din görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı
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Bodrum'da din görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

13.12.2020 21:59 | Son Güncelleme: 13.12.2020 23:02

Muğla'nın Bodrum ilçesinde din görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde din görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.

Cadde, sokak ve meydanları boş kalan kentte, Bodrum Müftülüğü din görevlileri, sokak hayvanları için kaplarla farklı yerlere mama ve süt bıraktı.

İlçede hafta sonu yağışlı havayı da dikkate alan görevlilerin duyarlılığı sayesinde sokak hayvanları aç kalmamış oldu.

Bodrum'da din görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı
Bodrum'da din görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı
Bodrum'da din görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı
Bodrum'da din görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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