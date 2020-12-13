Bodrum'da din görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde din görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.

Cadde, sokak ve meydanları boş kalan kentte, Bodrum Müftülüğü din görevlileri, sokak hayvanları için kaplarla farklı yerlere mama ve süt bıraktı.

İlçede hafta sonu yağışlı havayı da dikkate alan görevlilerin duyarlılığı sayesinde sokak hayvanları aç kalmamış oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı