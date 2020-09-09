Bodrum'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
09.09.2020 20:19 | Son Güncelleme: 09.09.2020 20:22
Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
İsa Türk yönetimindeki 48 BY 128 plakalı motosiklet, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
Yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Türk, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık Ambulansıyla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA