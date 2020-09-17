Bodrum'da devrilen kamyonetin sürücüsü yara almadan kurtuldu
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Bodrum'da devrilen kamyonetin sürücüsü yara almadan kurtuldu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonet refüjdeki aydınlatma direğine çarpttı.

Bodrum'da devrilen kamyonetin sürücüsü yara almadan kurtuldu
17.09.2020 20:11 | Son Güncelleme: 17.09.2020 20:15

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonet refüjdeki aydınlatma direğine çarpttı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 12.20 sıralarında Konacık mahallesi yeni hastane kavşağında meydana geldi. Sercan Palazyan yönetimindeki 48 ABR 545 plakalı kamyonet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu refüjde bulunan trafik aydınlatma direğini çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kamyonet yan yatarak devrildi. Kamyonette sıkışan Sercan Palazyan çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Palazyan, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.Kazada yaralanan olmazken, Bodrum-Turgutreis kara yolunda kilometrece araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri trafik akışını kontrollü sağladı. Kaza yapan kamyonetin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. 


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Selçuk AKBAŞ
Selçuk AKBAŞ
DHA Editörü
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