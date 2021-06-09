Bodrum'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Fikret Aslan idaresindeki 48 AFS 722 plakalı hafriyat kamyonu, Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir şantiyede döküm yaptığı sırada toprağın kayması sonucu devrildi.
Yaralanan sürücü Aslan, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aslan'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı