Bodrum'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Davut Artış'ın kullandığı 06 BN 7740 plakalı beton mikseri, Mumcular Mahallesi Bayır mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sıkışan sürücü, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince aracın direksiyonu kesilerek çıkarıldı.
Artış, 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı