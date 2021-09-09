Bodrum'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
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Bodrum'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Bodrum'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Davut Artış'ın kullandığı 06 BN 7740 plakalı beton mikseri, Mumcular Mahallesi Bayır mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sıkışan sürücü, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince aracın direksiyonu kesilerek çıkarıldı.

Artış, 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bodrum'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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