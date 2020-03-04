Bodrum'da dev yelken şenliği

04.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:24

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl 8'incisi düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) açılış seremonisiyle başladı. Toplam 14 ülkeden 59 kulüp ve 388 sporcunun katıldığı yarışlar öncesi düzenlenen seremoniye Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi Sorumluları Hadi Türk, Baran Akcan ile sporcular ve antrenörler katıldı.

Açılış seremonisinde yarışlara katılan tüm ülkelere tek tek isimlerini söyleyerek hoş geldin diyen Belediye Başkanı Ahmet Aras, sporcu ve antrenörleri Bodrum'da konuk etmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek başarılar diledi. Aras, açılış seremonisinin ardından ise 4-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında Dünya Optimist Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nde incelemelerde bulunarak yapılacak çalışmalar hakkında görevlilerden ilgi aldı.BIOR'da yarışlar 7 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: DHA