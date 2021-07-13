Bodrum'da dereye devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
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Bodrum'da dereye devrilen motosikletteki 2 kişi öldü

Bodrum'da dereye devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum içesinde dereye devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum içesinde dereye devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsü öğrenilemeyen 48 AGF 746 plakalı motosiklet, Sanatçılar Sitesi Kargı Caddesi'ndeki dereye devrildi.

Kazada, motosikletteki Emre Özcan (26) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti.

Cenazeler, Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

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