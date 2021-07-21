Bodrum'da dere yatağına düşen kişi kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde dere yatağına düşen bir kişi, ekiplerce kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde dere yatağına düşen bir kişi, ekiplerce kurtarıldı.
Yalıkavak Mahallesi Kızılburun mevkisinde, bir kişinin yaklaşık 20 metrelik dere yatağına düştüğü ihbarını alan itfaiye, 112 Acil Servis ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneğine bağlı 5 gönüllü belirtilen bölgeye gitti.
Ekipler dere yatağına düşen kişiyi yaptıkları çalışma sonucu kurtardı.
Yaralı, bölgede bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı