Bodrum'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Bodrum'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sevgi Mayor'un kullandığı 34 CRZ 329 plakalı otomobil, Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve Muğla 911 ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Mayor, otomobilin kapısı kesilerek bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Mayor'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mayor'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bodrum'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Bodrum'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Bodrum'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Bodrum'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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