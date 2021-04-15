Bodrum'da dere kenarında bulunan yavru flamingo belediye ekiplerince kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'da dere kenarında bulunan yavru flamingo belediye ekiplerince kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Bodrum'da dere kenarında bulunan yavru flamingo belediye ekiplerince kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolunu şaşırdığı için yaşamı tehdit altına giren yavru flamingo, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Katil kocanın şeytani planı! 'Vicdan azabı çekiyorum' diyen arkadaşı bütün planı deşifre etti
Katil kocanın şeytani planı! "Vicdan azabı çekiyorum" diyen arkadaşı bütün planı deşifre etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolunu şaşırdığı için yaşamı tehdit altına giren yavru flamingo, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Gümbet Mahallesi'nde deniz kıyısında bir süre dolaştıktan sonra dere yatağına doğru ilerleyen yavru bir flamingo gören vatandaşlar, Bodrum Belediyesi ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekibince yakalanan yavru flamingo Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen ve durumunun iyi olduğu anlaşılan flamingonun, doğal yaşam alanına geri bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Antony Blinken Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Burak Deniz Murat Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Mesut Özil Bülent Uygun Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bodrum'da dere kenarında bulunan yavru flamingo belediye ekiplerince kurtarıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 15:26:34. #1.15#

title