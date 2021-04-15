Bodrum'da dere kenarında bulunan yavru flamingo belediye ekiplerince kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolunu şaşırdığı için yaşamı tehdit altına giren yavru flamingo, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolunu şaşırdığı için yaşamı tehdit altına giren yavru flamingo, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Gümbet Mahallesi'nde deniz kıyısında bir süre dolaştıktan sonra dere yatağına doğru ilerleyen yavru bir flamingo gören vatandaşlar, Bodrum Belediyesi ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekibince yakalanan yavru flamingo Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen ve durumunun iyi olduğu anlaşılan flamingonun, doğal yaşam alanına geri bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı