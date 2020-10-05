Bodrum'da depo yangını, eve sıçradı
05.10.2020 11:21 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:25
MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki depoda çıkan yangın, bitişikteki eve sıçradı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki depoda çıkan yangın, bitişikteki eve sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü, depo ve evde hasar oluştu.
Bodrum'un Müskebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan, Hayati Özsavran'a ait hafriyat işletmesi deposunda, dün gece yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, bitişikteki eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altına alıp, söndürdü. Yangın nedeniyle depoda ve evin yatak odasında hasar meydana geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ