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Bodrum'da depo alev alev yandı

Bodrum'da depo alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su sporları merkezinin deposu alevlere teslim oldu.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde su sporları merkezinin deposu alevlere teslim oldu. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında işletmenin tüm malzemeleri yandı.

Edinilen bilgiye göre, Ortakent - Yahşi Mahallesi'nde sahilde faaliyet gösteren su sporları merkezinin deposunda iddiaya göre buzdolabındaki elektrik kontağından yangın başladı. Hızla büyüyen yangın, deponun tamamını sardı. Bölgeden siyah dumanların yükseldiğini görenler ihbarda bulundu. İhbarın ardından yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'nin 3 ekiple müdahale ettiği yangında 112 Acil Sağlık ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekledi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu çevrede korku ve paniğe neden olan yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. İşletme çalışanlarının ise büyük bir üzüntü yaşadığı görüldü. Kış aylarında kapalı olan işletmenin deposundaki tüm malzemeleri yandı. - MUĞLA

Bodrum'da depo alev alev yandı

Bodrum'da depo alev alev yandı

Bodrum'da depo alev alev yandı

Bodrum'da depo alev alev yandı

Bodrum'da depo alev alev yandı

Bodrum'da depo alev alev yandı

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