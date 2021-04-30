Bodrum'da denizin keyfini sadece onlar çıkarabildi
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Bodrum'da denizin keyfini sadece onlar çıkarabildi

Bodrum'da denizin keyfini sadece onlar çıkarabildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'nın Bodrum ilçesinde de tam kapanmanın ilk gününde vatandaşlar büyük ölçüde sokağa çıkma yasağına uydu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'nın Bodrum ilçesinde de tam kapanmanın ilk gününde vatandaşlar büyük ölçüde sokağa çıkma yasağına uydu. Kısıtlamadan muaf olan yabancı turistler ise ilçenin dünyaca ünlü plajlarında denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Tam kapanma açıklamasının ardından büyükşehirlerden gelen vatandaşların akınına uğrayan Bodrum'da yasağın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Büyük ölçüde kısıtlamalara uyulan ilçede boş kalan sahillerin keyfini yabancı turistler çıkardı. Kısıtlamadan muaf olan Ukrayna ve Rus uyruklu turistler denize girip güneşlendi.

Kendilerini özel hissettiklerini ifade eden turistler, boş sahillerde denize girmenin oldukça keyifli olduğunu söylediler. Açık olan otellerin havuzları da yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı. - MUĞLA

Bodrum'da denizin keyfini sadece onlar çıkarabildi
Bodrum'da denizin keyfini sadece onlar çıkarabildi
Bodrum'da denizin keyfini sadece onlar çıkarabildi
Bodrum'da denizin keyfini sadece onlar çıkarabildi
Bodrum'da denizin keyfini sadece onlar çıkarabildi
Bodrum'da denizin keyfini sadece onlar çıkarabildi
Bodrum'da denizin keyfini sadece onlar çıkarabildi
Bodrum'da denizin keyfini sadece onlar çıkarabildi
Bodrum'da denizin keyfini sadece onlar çıkarabildi
Bodrum'da denizin keyfini sadece onlar çıkarabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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