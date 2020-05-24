Bodrum'da denizin dibini kazıp sahil şeridine onlarca çuval kum yığdılar Bodrum'da denizin dibini kazıp sahil şeridine onlarca çuval kum yığdılar Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize kepçe getirip dibini kazmaları, sahil şeridine yüzlerce çuval kum getirmeleri çevrecilerin tepkisine neden oldu.

Bodrum'da denizin dibini kazıp sahil şeridine onlarca çuval kum yığdılar

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize kepçe getirip dibini kazmaları, sahil şeridine yüzlerce çuval kum getirmeleri çevrecilerin tepkisine neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde deniz üzerinde bir kepçenin çalışma yaptığı Tilkicik Koyu'na bu kez çuvallar dolusu beyaz kum getirildi. Çevreciler, duruma tepki gösterdi. Yaklaşık 10 gün önce Yalıkavak Tilkicik Koyu Şendoğan Caddesi üzerindeki bir sitenin önünde deniz üzerinde çalışma yapan kepçe, kıyı şeridinin bir bölümünde deniz dibini kazdı. Yine kepçe vasıtasıyla deniz dibine beton bloklar konuldu. Vatandaşlar, ulusal ve uluslararası kanunlarla koruma altında bulunan poseidon çayırlarının bulunduğunu ifade ederek kepçenin deniz dibinde çevreye zarar veren ve yasak olan bir işlem yaptığını savunmuştu. Bahse konu noktada kepçe ile yapılan işlemin sona erdiği fakat kepçenin hala alargada duran bir tekne üzerinde durduğu görüldü. Birkaç gün önce ise aynı noktaya yakın bir noktada kıyıya çuvallar dolusu beyaz kum getirildi. Deniz kenarına konulan yüzlerce çuval bir kısmı, deniz üzerindeki platforma yüklendi. Bodrum'daki çevreciler ise yaşanan duruma tepki gösterdi. Çuvallarda mermer tozu olduğunu ve kim tarafından nasıl kullanılmak üzere getirildiğini bilinmiyor.

Kaynak: İHA