Bodrum'da denizde yapılan köpük partisi görenleri şoke etti
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Bodrum'da denizde yapılan köpük partisi görenleri şoke etti

Bodrum'da denizde yapılan köpük partisi görenleri şoke etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde yapılan köpük partisi bu kadarına da pes dedirtti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde yapılan köpük partisi bu kadarına da pes dedirtti. Gördükleri manzara karşısında şoke olan mahalle sakinleri, "Marmara'da müsilaj varken pervasızlığın ve görgüsüzlüğün bu kadarı olmaz" dedi.

Yahşi Mahallesi Kargı Koyu'nda faaliyet gösteren bir beach'in plajında köpük partisi yapıldı. Plaja sıkılan çok miktarda köpük her yeri kapladı. Plajda hem kara hem denizin üzeri köpüklerle kaplandı.

Huzurları kaçtı

Otel müşterileri köpük ve müzik eşliğinde eğlenirken mahalle sakinleri gözlerine inanamadı. Deniz üzerini köpükle gördükten sonra çileden çıkan mahallelinin ihbarı üzerine zabıta görevlileri bahse konu yere gelip uyarıda bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan mahalle sakinleri, Marmara Denizi'nde müsilaj kabusu sürerken Bodrum'da plajda bu tür bir eylemin yapılmasını pervasızlık ve görgüsüzlük olarak niteledi. Köpük partisine müdahale etmek için otele giden bir mahalle sakini, "Dün bir baktım, havaya köpükler saçılıyor. Otel kendi bahçesinde yapıyor sandım yine de sahile indim ki denizin üzeri köpükle kaplanmış. Hemen durumu Bodrum Belediyesi'ne ihbar ettim. Daha sonra otel müşterileri ile yetkilileri bana 'huzur bozuyorsunuz' dedi. Hatta içlerinden bir tanesi '10 günlük tatile geldim benim huzurumu neden kaçırıyorsun' dedi, şaşkına döndüm. Biri daha çıktı, 'seni provokasyon amacıyla başka bir otel mi gönderdi' dedi. Ben de onlara 'Ben yılın 365 günü burada yaşıyorum, 2 dakika sonra denize gireceğim. Bu köpükte nasıl gireyim' dedim. Otel yetkilileri püskürttükleri şeyin sabun köpüğü olduğunu söylüyor, inanılır gibi değil. Zabıta gelene kadar köpük kalmadı. Zabıta görevlileri, sözlü uyarıda bulundu. Bu köpüğün dışında ayrıca acayip bir gürültü kirliliği var" dedi. - MUĞLA

Bodrum'da denizde yapılan köpük partisi görenleri şoke etti
Bodrum'da denizde yapılan köpük partisi görenleri şoke etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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