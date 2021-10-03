Bodrum'da denizde sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı - Haberler
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Bodrum'da denizde sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Bodrum'da denizde sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde arızalanarak denizde sürüklenmeye başlayan teknedeki 2 kişi kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde arızalanarak denizde sürüklenmeye başlayan teknedeki 2 kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, bir teknenin Karaada mevkisi açıklarında rüzgarın etkisiyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

İçindeki 2 kişi kurtarılan tekne, Kıyı Emniyetinin "KIYEM-6" botuna yedeklenerek Bodrum Marina'ya ulaştırıldı.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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