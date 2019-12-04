Bodrum'da denizde batmış el yapımı şişme bot bulundu
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Bodrum'da denizde batmış el yapımı şişme bot bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize batmış haldeki el yapımı bot, güvenlik güçlerince denizden çıkartıldı.

04.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:46
Bodrum'da denizde batmış el yapımı şişme bot bulundu

'nın ilçesinde denize batmış haldeki el yapımı bot, güvenlik güçlerince denizden çıkartıldı.

Yahşi sahilinde denizde batmış vaziyette şişme bot gören vatandaşlar, durumu ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen ekipler, botu kendi imkanlarıyla kıyıya çıkardı. Yapılan incelemelerde şişme botun "merdiven altı" diye tabir edilebilecek tesislerde yapılan ve standartlara uymayan botlardan olduğu belirlendi.

Kesici aletlerle de imha edildiği tespit edilen bot, incelemelerin ardından belediye ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan bot içerisinde çocuk kıyafetleri, can simidi ve şişirme pompası olduğu gözlendi.

Yahşi Muhtarı Hasan Karaoğlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, botu vatandaşların ihbarı üzerine bulduklarını söyledi.

Karaoğlan, düzensiz göçmenlerin hava şartları nedeniyle botu kullanamadan bölgeden ayrıldıklarını tahmin ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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