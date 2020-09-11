Bodrum'da deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim
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Bodrum'da deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan "Denizcilik Atıkları Uygulaması" kapsamında denizde denetim gerçekleştirildi.

Bodrum'da deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim
11.09.2020 19:07 | Son Güncelleme: 11.09.2020 19:11

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan "Denizcilik Atıkları Uygulaması" kapsamında denizde denetim gerçekleştirildi.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Bodrum Sahil Güvenlik ekiplerince, turistik ilçede yat limanındaki teknelerde çalışma yapıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla denize açılan ekipler, Gümbet Arıtma Tesisi'nde arıtılan suyun denize derin deşarj yapıldığı bölgede inceleme gerçekleştirdi. Mikrobiyolojik kirlilik bulunup bulunmadığının analiz edilmesi için deniz suyundan numune alındı.

Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Utku Meral ile İl Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Selda Gürbüz'ün de katıldığı denetimlerde hareket halindeki atık alım teknesi ve koylarda demirli özel ve ticari tekneler denetlendi.

Deniz kirliliğiyle mücadele etmek, denizi kirleten gemilere karşı ilave tedbirler almak ve gemi kaynaklı deniz kirliliğini önlemek amacıyla yayımlanan "Denizcilik Atıkları Uygulaması" kapsamında da bilgilendirme yapıldı.

Bu arada, teknelerde pis su ve çöplerin alınması amacıyla Muğla genelinde 50 kıyı tesisinde atık alım merkezi kurulduğu, il genelinde 15 atık alım gemisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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