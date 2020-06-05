Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dalgıçlar ve gönüllülerce deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dalgıçlar ve gönüllülerce deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı. Turgutreis açıklarındaki Çatal Ada'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla temizlik etkinliği düzenlendi. Bodrum Belediyesi ekipleri ile gönüllülerin katıldığı etkinlikte, dalış ekibi ile gönüllüler yaklaşık 2 saatte 160 kilogram atık topladı. Toplanan plastik, lastik ve diğer atık malzemeler tekneyle adadan alınarak geri dönüşüm merkezine götürüldü. Çalışmaların Küçük Ada, Badem Adası ve Cennet Koy'da devam edeceği belirtildi. Kaynak: AA