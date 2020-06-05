Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dalgıçlar ve gönüllülerce deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı.

Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı
05.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:29

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dalgıçlar ve gönüllülerce deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı.

Turgutreis açıklarındaki Çatal Ada'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla temizlik etkinliği düzenlendi.

Bodrum Belediyesi ekipleri ile gönüllülerin katıldığı etkinlikte, dalış ekibi ile gönüllüler yaklaşık 2 saatte 160 kilogram atık topladı.

Toplanan plastik, lastik ve diğer atık malzemeler tekneyle adadan alınarak geri dönüşüm merkezine götürüldü.

Çalışmaların Küçük Ada, Badem Adası ve Cennet Koy'da devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir Haber
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Haber
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü Haber
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Otobüsteki koronavirüs şüphelisi, hastaneye kaldırıldı; yolcular ise karantinada Haber
Otobüsteki koronavirüs şüphelisi, hastaneye kaldırıldı; yolcular ise karantinada
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?"...
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu
Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, 'Maskeyi ne zaman bırakacağız?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Maskeyi ne zaman bırakacağız?" sorusuna yanıt verdi
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü
Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı
Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Bursa'da polis memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı
Bursa'da polis memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Ebru Şallı Cem Yılmaz Hülya Avşar
Spor Ali Koç Mete Gazoz Şenol Güneş Metin Oktay İlhan Cavcav
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran George Floyd
Şu an buradasınız: Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 16:33:09. #1.15#
title