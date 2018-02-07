Bodrum'da Deniz Dibi ve Kıyı Temizliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği yapıldı.

Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği iki saat boyunca Güvercinlik Mahallesi'nde devam etti. Öğrenciler de etkinliğe katılarak kıyı temizliği yaptı.

Çalışmada, denizden araç lastiği, cam ve plastik şişeler, battaniye, sandalye, ızgara gibi birçok atık malzeme çıkarıldı. İki tekneyle karaya getirilen atıklar, Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüldü.

Dalgıçların çalışmasını bazı vatandaşlar da kıyıdan izledi.

Denizden çıkarılan atıkları inceleyen öğrenciler, denizlerin kirletilmemesi çağrısında bulundu.

Deniz dibi temizlik çalışması etkinliğe katılan dalgıçlar tarafından su altı kamerasınca görüntülendi.