Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı
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Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı

Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı
Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği yapan dalgıçlar, su altından ızgara, araç lastiği, halı ve cam şişe gibi atıklar çıkardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği yapan dalgıçlar, su altından ızgara, araç lastiği, halı ve cam şişe gibi atıklar çıkardı.

Bodrum Belediyesi dalış ekiplerince, Torba Mahallesi'nde "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Torba Plajı ve balıkçı barınağı çevresinde 1,5 saat süren temizlik çalışmasında, su altından cam ve plastik şişeler, halı, paspas, araç lastiği, ızgara, mangal parçası, kova kapağı, teneke kutu ve ağ parçası gibi çok sayıda atık çıkarıldı.

Çevrenin korunması bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, tekneyle karaya getirilip bir süre sergilenen atıklar, kamyonete yüklenerek Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Kıyıdan çalışmaları izleyen şarkıcı Fedon, vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Dalgıçlardan Barış Oğuz da denizde olmaması gereken çok sayıda malzemeyi çıkardıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

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