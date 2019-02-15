Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği Başladı

BODRUM'un Bitez Koyu'nda 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla deniz dibi temizlik çalışmaları yapıldı. Denizden 566 kilogram atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi'nin ödüllü sosyal sorumluluk projesi deniz dibi temizlik çalışmaları, beşinci yıllında Bitez Liman içi ve çevresinden başlatıldı. Liman çevresine sabah saatlerinde dalış yapan Bodrum Belediyesi dalış ekibinde görevli bröveli dalgıçlar, sualtında yaptıkları taramada 3 saat boyunca atık topladılar. Çalışma kapsamında denizden 245 kilogram metal, 43 kilogram plastik, 107 kilogram tekstil ve 171 kilogram cam atık olmak üzere toplam 566 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince karaya çıkarılan atıklar daha sonra Konacık'taki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi. Çalışmaya Bitezli balıkçılar da tekneleriyle destek oldu.

- Bodrum

Kaynak: DHA