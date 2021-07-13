Bodrum'da demir hırsızları yakalandı
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Bodrum'da demir hırsızları yakalandı

Bodrum'da demir hırsızları yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 ton ağırlığında ve 20 bin TL değerindeki inşaat demirini çalan şahıslar, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 ton ağırlığında ve 20 bin TL değerindeki inşaat demirini çalan şahıslar, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Yarımadası'nın batı mahallelerinde yürütülen kanalizasyon altyapısı çalışmalarında Koyunbaba Halk Plajı'na kanalizasyon terfi istasyonu yapılıyor. Burada bulunan 4 ton ağırlığında ve hurda değeri 20 bin TL nervürlü inşaat demirleri, kimliği belirsiz şahıslarca çalındı. Çalışmayı yapan firma yetkililerinin jandarmaya ihbarı üzerine JASAT Timi ve Gümüşkaya Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Jandarma tarafından yapılan araştırma ve takip sonucu, suça karıştığı tespit edilen kamyonet belirlendi. Ekiplerce durdurulan araç içerisinde bulunan Y.D., F.K. ve F.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan inşaat demirleri, sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MUĞLA

Bodrum'da demir hırsızları yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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