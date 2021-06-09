Bodrum'da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde bir ton atık toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde bir ton atık toplandı

Bodrum'da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde bir ton atık toplandı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar, deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar, deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesince Antik Kent Gümüşlük Limanı'nda düzenlenen etkinliğe 10 dalgıç katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren temizlikte, deniz dibinden plastik, cam ve metal olmak üzere bir tona yakın atık çıkarıldı.

Tekneyle kıyıya getirilen atıklar, belediye ekiplerince bölgeden alındı. Etkinliği takip eden bazı öğrenciler ve vatandaşlar, atıkların denize atılmasına tepki gösterdi.

Temizlik çalışmasını sualtı kamerası da görüntüledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Veysel Eroğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sarp Akkaya Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bodrum'da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde bir ton atık toplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 14:02:03. #1.14#

title